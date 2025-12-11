Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 09:31

Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США

Карлсон: Россия могла бы стать самым выгодным союзником для США

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Россия могла бы стать самым выгодным союзником для США, заявил в соцсети X журналист Такер Карлсон. Он пояснил, что РФ — самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых и мощная армия. Журналист добавил, что Вашингтону нужен партнер, который действительно помог бы в ходе какого-то конфликта.

Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом [лозунга президента Дональда Трампа] America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия, — сказал Карлсон.

Ранее журналист заявил, что состояние ключевых государственных институтов США оставляет желать лучшего. Он считает, что многие из них находятся в процессе системного упадка и не заслуживают безоговорочного доверия граждан.

До этого Карлсон признался, что с удовольствием посетил бы Россию еще раз. По словам журналиста, Москва произвела на него большое впечатление.

В сентябре Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин является самым эффективным лидером в мире. Он пояснил, что за 25 лет российский лидер улучшил страну, чем завоевал любовь своих граждан.

США
Такер Карлсон
Россия
союзники
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российское издание приостановило работу
ВСУ не дали самолету премьера Армении приземлиться в Москве
Операцию ВМС США у берегов Венесуэлы сняли на видео
Стало известно, могли ли БПЛА запустить на Москву с территории России
Россия замкнула тройку стран G20 по величине профицита внешней торговли
Закусочный торт «Филадельфия»: эффектная замена роллам на праздничном столе
Трамп поставил европейских коллег перед дилеммой двух стульев
Москвичам рассказали, когда на город обрушится первая метель этой зимы
В СК раскрыли ущерб от обстрелов ВСУ
Концерты комика-иноагента массово проваливаются за границей
Военэксперт раскрыл, откуда на Москву прилетели почти 40 БПЛА ВСУ
Идею выборов на Украине связали с внешним давлением на Зеленского
В России растет заболеваемость агрессивным типом гриппа
Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США
«Символичный выпад»: в МИД ответили на попытки ВСУ атаковать Москву
В Госдуме предложили новые правила для организации продленок
Опекунша попала под следствие за жестокое обращение с ребенком
Украинские переселенцы призвали Зеленского забыть о Крыме
Россияне бросились гуглить Долину после скандала с ее участием
Кулебу раскритиковали за поход на концерт во время боевых действий
Дальше
Самое популярное
Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.