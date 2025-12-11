Карлсон раскрыл, кто стал бы самым выгодным союзником для США

Россия могла бы стать самым выгодным союзником для США, заявил в соцсети X журналист Такер Карлсон. Он пояснил, что РФ — самая большая страна в мире, у нее огромные запасы полезных ископаемых и мощная армия. Журналист добавил, что Вашингтону нужен партнер, который действительно помог бы в ходе какого-то конфликта.

Если смотреть исключительно через призму того, что хорошо для Соединенных Штатов с учетом [лозунга президента Дональда Трампа] America First, то наиболее очевидным вариантом стала бы Россия, — сказал Карлсон.

Ранее журналист заявил, что состояние ключевых государственных институтов США оставляет желать лучшего. Он считает, что многие из них находятся в процессе системного упадка и не заслуживают безоговорочного доверия граждан.

До этого Карлсон признался, что с удовольствием посетил бы Россию еще раз. По словам журналиста, Москва произвела на него большое впечатление.

В сентябре Карлсон заявил, что президент РФ Владимир Путин является самым эффективным лидером в мире. Он пояснил, что за 25 лет российский лидер улучшил страну, чем завоевал любовь своих граждан.