Президент РФ Владимир Путин является самым эффективным лидером в мире, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью с политическим обозревателем Майклом Ноулзом. По его словам, за 25 лет российский лидер улучшил страну, чем завоевал любовь своих граждан. Ни одно место в США или Европе не сравнится с двумя главными городами РФ, добавил Карлсон, подразумевая Москву и Санкт-Петербург.

Я не собираюсь переезжать в Россию, но Путин — самый эффективный лидер за всю мою жизнь, — сказал Карлсон.

Ранее журналист заявил, что у Вашингтона почти не осталось рычагов давления на Москву. Он выразил мнение, что санкции США причиняют Америке больший ущерб, чем России.

Карлсон подчеркнул, что западные ограничительные меры не достигли своей главной цели — экономического ослабления РФ. По его словам, США изначально неверно оценили ситуацию, не поняв сути российской экономики и особенностей российской цивилизации.

До этого Карлсон обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не считает граждан своей страны за людей, отправляя их в смертельные атаки. По его словам, так может поступать только тот, кто видит население государства рабами и животными.