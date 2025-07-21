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21 июля 2025 в 03:07

Карлсон объяснил, почему санкции США не работают против России

Карлсон: США навредили себе санкциями из-за непонимания природы экономики России

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: kremlin.ru

У Вашингтона почти не осталось рычагов давления на Москву, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора Bild Паулю Ронцхаймеру. Он убежден, что санкции США причиняют Америке больший ущерб, чем России.

Карлсон подчеркнул, что западные ограничительные меры не достигли своей главной цели — экономического ослабления РФ. По его словам, США изначально неверно оценили ситуацию, не поняв сути российской экономики и особенностей российской цивилизации.

Это фундаментальное непонимание привело к тому, что стратегия санкций оказалась неэффективной и контрпродуктивной для самих Соединенных Штатов. Журналист прямо поставил под сомнение результативность политики давления.

У США заканчиваются варианты относительно России. Потому что правда заключается в том, что российская экономика оказалась не такой, как мы предполагали, — сказал он.

Ранее Карлсон обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский не держит граждан своей страны за людей, отправляя их в смертельные атаки. По его словам, так может поступать только тот, кто считает население государства рабами и животными.

Такер Карлсон
США
Россия
санкции
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