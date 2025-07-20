Президент Украины Владимир Зеленский не держит граждан своей страны за людей, отправляя их в смертельные атаки, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью заместителю главного редактора газеты Bild Паулю Ронцхаймеру. По его словам, так может поступать только тот, кто считает людей рабами и животными.

Нельзя просто так сказать кому-то бросить жену и детей и умереть, потому что я так сказал. Что? Ты считаешь его человеком? Нет, не считаешь. Если ты так себя ведешь, то перед тобой не человек. Перед тобой животное, вещь, раб, твоя собственность, — заявил Карлсон.

Ранее Карлсон заявлял, что США намеренно скрывают информацию по делу Эпштейна, связанному с торговлей несовершеннолетними. Он назвал финансиста сексуальным преступником, жестоко эксплуатировавшим девушек.

До этого тележурналист предложил лишать гражданства США американцев, служащих в иностранных вооруженных формированиях. В своем выступлении он особо отметил тех, кто присоединился к украинской армии или израильским силам обороны ЦАХАЛ. По мнению Карлсона, невозможно одновременно сохранять американское гражданство и воевать за интересы других государств.