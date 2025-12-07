«Если откровенно»: Карлсон поделился главной мечтой о России Карлсон рассказал, что хотел бы снова посетить Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил ТАСС, что с удовольствием посетил бы Россию еще раз. По словам журналиста, поездка в Москву оказала на него большое впечатление.

Я надеюсь <…>. Если откровенно, это было великолепно, — ответил Карлсон журналистам на вопрос о еще одной поездке в Россию.

В 2024 году американский телеведущий брал интервью у президента России Владимира Путина. Он обсудил с лидером РФ украинский кризис, отношения Москвы с Вашингтоном, НАТО и Западом в целом. Также Карлсон посетил российскую столицу в декабре прошлого года и взял интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее журналист заявил, что власти Украины планируют заселить страну мигрантами из стран третьего мира после значительного сокращения мужского населения. Он отметил, что государство даже вместе с Североатлантическим альянсом не может выиграть в конфликте, который уже привел к разрушению нации. Журналист назвал произошедшее с Украиной самым печальным событием, которое он наблюдал за пределами Соединенных Штатов.