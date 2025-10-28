Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 11:32

«Украины больше не будет»: Карлсон высказался о будущем страны

Журналист Карлсон: власти Украины планируют заселить страну мигрантами

Такер Карлсон Такер Карлсон Фото: Ron Sachs/CNP/NY Post/Global Look Press

Власти Украины планируют заселить страну мигрантами из стран третьего мира после значительного сокращения мужского населения, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US. По его словам, государство даже вместе с НАТО не может выиграть в конфликте, который уже привел к разрушению нации.

Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет, — отметил он.

Журналист назвал произошедшее с Украиной самым печальным событием, которое он наблюдал за пределами США. Он подчеркнул, что реализация таких планов приведет к исчезновению страны в ее нынешнем виде.

Ранее Карлсон заявил, что предоставление украинскому президенту Владимиру Зеленскому права вести переговоры является серьезной ошибкой. По мнению обозревателя, он не обладает необходимой легитимностью и моральным правом для управления страной и участия в диалоге.

Такер Карлсон
Украина
мигранты
конфликты
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Удмуртии 55-летний педофил услышал суровый приговор
7 лучших рецептов маринованной капусты: когда и как готовить, секреты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 октября: где сбои в РФ
В России призвали «отменить» рэпера ICEGERGERT после скандального концерта
Губерниев опубликовал откровенное фото с голым торсом
Нарколабораторию по изготовлению «соли» накрыли таможенники
Дроновка, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 октября
Шойгу предупредил о новых угрозах важным объектам России
Медведь проник на секретный объект и попал на видео
Летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет экстренно сел в Кирове
Врачи четыре года называли симптомы смертельного рака «алкоголизмом»
Военэксперт рассказал о судьбе боевой техники ВСУ в Северске
Кубанский Чикатило на краю смерти: убийца 15 девушек умирает в больнице
Украинским пенсионерам предрекли тяжелые дни без помощи ЕС
Украинцев затрясло от страха перед притоком мигрантов после мобилизации
История белого свадебного платья: как возникла традиция?
Школьник вернулся домой и нашел родителей-наркоманов мертвыми
Полицейского поймали на съемке видео под юбкой девушки
В Госдуме рассказали об изменениях в маркировке товаров в ноябре
В АРБ раскрыли реальный уровень инфляции в России
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.