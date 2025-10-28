Власти Украины планируют заселить страну мигрантами из стран третьего мира после значительного сокращения мужского населения, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US. По его словам, государство даже вместе с НАТО не может выиграть в конфликте, который уже привел к разрушению нации.

Киевский режим изменил закон, чтобы иностранцы могли покупать сельскохозяйственные земли. Мужское население страны было уничтожено. Они собираются заселить ее мигрантами из стран третьего мира — и Украины больше не будет, — отметил он.

Журналист назвал произошедшее с Украиной самым печальным событием, которое он наблюдал за пределами США. Он подчеркнул, что реализация таких планов приведет к исчезновению страны в ее нынешнем виде.

Ранее Карлсон заявил, что предоставление украинскому президенту Владимиру Зеленскому права вести переговоры является серьезной ошибкой. По мнению обозревателя, он не обладает необходимой легитимностью и моральным правом для управления страной и участия в диалоге.