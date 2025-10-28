«Большая ошибка»: Карлсон жестко высказался о роли Зеленского в переговорах Карлсон: участие Зеленского в мирных переговорах является серьезной ошибкой

Предоставление президенту Украины Владимиру Зеленскому права вести переговоры является серьезной ошибкой, заявил американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI US. По мнению обозревателя, украинский глава не обладает необходимой легитимностью и моральным правом для управления страной и участия в диалоге.

Знаете, все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой, — сказал журналист.

Ранее военный аналитик Сергей Полетаев заявил, что возможные переговоры президента России Владимира Путина с Зеленским будут означать завершение политической карьеры действующего украинского руководства. По его мнению, ключевые требования Москвы, включая отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение дискриминации русскоязычных граждан, затрагивают фундаментальные основы современной украинской государственности.

Президент Украины выразил готовность начать переговорный процесс по территориальным вопросам исходя из существующей линии фронта. Зеленский акцентировал, что согласен на любые форматы диалога, направленные на прекращение боевых действий.