Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения. В интервью NBC он подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате для завершения вооруженного противостояния.

Нам нужно закончить [конфликт], и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения, — заявил он.

Ранее Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимался вопрос участия Киева в переговорах в Будапеште, на которых будет присутствовать президент России Владимир Путин. По его словам, хозяин Белого дома обещал обсудить этот вопрос с российским лидером.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи глав России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.