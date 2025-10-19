Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 20:32

Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры по территориям, отталкиваясь от текущей линии боевого соприкосновения. В интервью NBC он подчеркнул, что согласен на переговоры в любом формате для завершения вооруженного противостояния.

Нам нужно закончить [конфликт], и начать это окончание с места, где стоят военнослужащие. С линии соприкосновения, — заявил он.

Ранее Зеленский рассказал, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне поднимался вопрос участия Киева в переговорах в Будапеште, на которых будет присутствовать президент России Владимир Путин. По его словам, хозяин Белого дома обещал обсудить этот вопрос с российским лидером.

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи глав России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.

Владимир Зеленский
конфликты
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны Германии испугались российского Северного флота
Российские бойцы ринулись в огонь за женщиной с ребенком
В Дагестане воспитательницу отстранили от работы в саду за побои детей
Сектор Газа остался без гуманитарной помощи
Стало известно об освобождении главреда Sputnik Азербайджан Картавых
Назван основной поставщик военной техники Белоруссии
Зеленский заявил, что готов к переговорам в любом формате
Папа римский причислил к лику святых бывшего сатаниста
Осенний ужин за 20 минут: запеченная тыква с курицей и свежей зеленью
В США заявили о 30 критических днях для мира в секторе Газа
Стало известно о первых жертвах столкновения Израиля и ХАМАС
Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго
Израиль атаковал склады и инфраструктурные узлы ХАМАС
«Он пьян»: журналист усомнился в адекватности Зеленского после слов о РФ
Жесткий натиск под Угледаром, крах ВСУ: новости с фронтов СВО 19 октября
Депутат Колесник рассказал о сроках освобождения Херсона
Трамп не услышал мольбы Зеленского? Что он сказал о Tomahawk и судьбе Киева
Уиткофф и зять Трампа приедут в Израиль для сохранения мира
В российском городе временно закрыли аэропорт
Американская оплеуха Зеленскому, странности в поиске Усольцевых: что дальше
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.