Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 12:49

«Кроме шуток»: Митя Фомин раскрыл, за что ему может светить уголовка

Митя Фомин опасается закона о неоказании медпомощи из-за диплома педиатра

Митя Фомин Митя Фомин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Известный исполнитель Митя Фомин может столкнуться с уголовной ответственностью за неоказание медицинской помощи, передает 5-tv.ru. Певец, имеющий диплом педиатра, признался, что никогда не работал по профессии и недавно с удивлением узнал о существовании соответствующей правовой нормы.

Кроме шуток, я недавно с ужасом для себя узнал, что, если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла (инцидента. — NEWS.ru) и нужна медицинская помощь и, если вы врач и ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью о неоказании (ст. 124 УК РФ. — NEWS.ru). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность, — сказал певец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о предъявлении Фомину требований о выплате 500 тыс. рублей. Причиной стало исполнение артистом песен «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом мероприятии, что правообладатели расценили как нарушение своих авторских прав.

Кроме того, певец Ярослав Сумишевский рассказал, что продолжает видеть свою супругу в ночных сновидениях спустя пять лет после ее гибели в автокатастрофе. Артист отметил, что их общий сын перестал спрашивать о кончине матери, а его собственные отцовские чувства к ребенку значительно усилились.

Митя Фомин
врачи
дипломы
уголовная ответственность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский форвард сломал зуб лучшему бомбардиру НХЛ
Удар дрона по людям, обстрел ТЭЦ: как ВСУ атакуют РФ 8 ноября
В ВСУ признали рекордное число дезертиров
Мощный пожар на складе парфюмерии обернулся множественными жертвами
«Самородок»: Бурмистров рассказал, можно ли заменить Николаева
Россиянин вышел из стрип-клуба и умер
Опубликовано видео со вдовой Николаева у гроба
«Начинаю болеть»: в Сети всплыли личные письма Анджелины Джоли
«Запускал в космос»: Давыдов рассказал о влиянии Николаева на телевидение
Юрий Антонов приехал на прощание с Николаевым
Погода в Москве в воскресенье, 9 ноября: ждать ли ливней и сильного ветра
Путин утвердил перестановки в Совбезе и назначил нового заместителя Шойгу
«Разносторонний человек»: Бурмистров рассказал, каким он запомнил Николаева
Боярский раскрыл, почему завершает карьеру
«Пришел поддатый»: режиссер рассказал, как «зверь» едва не уволил Николаева
«Пример для многих»: в РУСАДА восхитились поступком Валиевой
«Говорили на разных языках»: жена известного певца едва не развелась с ним
«Булочка заставила»: Ида Галич расплакалась из-за дочери
Тимати показал, как учит сына задерживать дыхание
Полиция Гоа усилила патрули из-за неприятных инцидентов с туристами
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.