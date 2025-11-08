«Кроме шуток»: Митя Фомин раскрыл, за что ему может светить уголовка Митя Фомин опасается закона о неоказании медпомощи из-за диплома педиатра

Известный исполнитель Митя Фомин может столкнуться с уголовной ответственностью за неоказание медицинской помощи, передает 5-tv.ru. Певец, имеющий диплом педиатра, признался, что никогда не работал по профессии и недавно с удивлением узнал о существовании соответствующей правовой нормы.

Кроме шуток, я недавно с ужасом для себя узнал, что, если вдруг вы оказываетесь свидетелем какого-то медицинского фэйла (инцидента. — NEWS.ru) и нужна медицинская помощь и, если вы врач и ее не оказываете, то вы, оказывается, попадаете под статью о неоказании (ст. 124 УК РФ. — NEWS.ru). Если вы оказали, но человек вдруг не выжил, вы тоже за это несете ответственность, — сказал певец.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о предъявлении Фомину требований о выплате 500 тыс. рублей. Причиной стало исполнение артистом песен «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом мероприятии, что правообладатели расценили как нарушение своих авторских прав.

