Митя Фомин исполнил советские песни и попал под иск на 500 тысяч рублей Mash: с Мити Фомина могут взыскать 500 тысяч рублей за нарушение прав

Telegram-канал Mash сообщает, что с бывшего солиста группы Hi-Fi Мити Фомина требуют выплатить 500 тыс. рублей из-за видео с его исполнением композиций «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом концерте. Канал утверждает, что правообладатели обвинили артиста в нарушении интеллектуальных прав.

По данным Mash, с исками в суд выступили «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство», хотя изначально эти компании дали разрешение на использование музыкального материала. Источник добавляет, что, по мнению представителя певца Валерии Рытвиной, Фомин не нарушал договоренностей, однако публикация записи с апрельского выступления в соцсетях вызвала недовольство правообладателей.

Помимо этого, как пишет Mash, артист предлагал уменьшить сумму одного из исков, составлявшую 400 тыс. рублей, и разрешить ситуацию без судебного разбирательства. Однако, по информации канала, представители музыкальных издательств отклонили это предложение.

Ранее Российское авторское общество подало исковое заявление в суд на компанию «Театр „Золотое кольцо“», которая занималась организацией концерта народной артистки России Надежды Кадышевой. Основанием для судебного разбирательства послужило исполнение песен «Россия-Русь» и «Течет ручей» без получения необходимых разрешений от правообладателей.