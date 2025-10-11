Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 10:50

Митя Фомин исполнил советские песни и попал под иск на 500 тысяч рублей

Mash: с Мити Фомина могут взыскать 500 тысяч рублей за нарушение прав

Митя Фомин Митя Фомин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что с бывшего солиста группы Hi-Fi Мити Фомина требуют выплатить 500 тыс. рублей из-за видео с его исполнением композиций «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом концерте. Канал утверждает, что правообладатели обвинили артиста в нарушении интеллектуальных прав.

По данным Mash, с исками в суд выступили «Национальное музыкальное издательство» и «Первое музыкальное издательство», хотя изначально эти компании дали разрешение на использование музыкального материала. Источник добавляет, что, по мнению представителя певца Валерии Рытвиной, Фомин не нарушал договоренностей, однако публикация записи с апрельского выступления в соцсетях вызвала недовольство правообладателей.

Помимо этого, как пишет Mash, артист предлагал уменьшить сумму одного из исков, составлявшую 400 тыс. рублей, и разрешить ситуацию без судебного разбирательства. Однако, по информации канала, представители музыкальных издательств отклонили это предложение.

Ранее Российское авторское общество подало исковое заявление в суд на компанию «Театр „Золотое кольцо“», которая занималась организацией концерта народной артистки России Надежды Кадышевой. Основанием для судебного разбирательства послужило исполнение песен «Россия-Русь» и «Течет ручей» без получения необходимых разрешений от правообладателей.

Митя Фомин
певцы
права
иски
песни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Какие продукты нужно есть в октябре: готовим полезный салат из редиски
Арестованный в РФ французский велосипедист рассказал о своем путешествии
Раскрыто состояние Александра Збруева после госпитализации
Королевская семья Британии: новости, принца Уильяма довели до слез
Подростки не признали подготовку плана нападения на Собчак и Симоньян
Глава «Росатома» раскрыл прогресс в восстановлении ЗАЭС
«Вплоть до подвесок»: у экс-кадровика Минобороны отбирают все драгоценности
Массированный налет БПЛА на Волгоград: как ВСУ атакуют Россию 11 октября
Водолазы нашли тела пассажиров снегохода в Якутии
«Заноза в заднице»: Столтенберг раскрыл отношение властей США к Зеленскому
Фигуранты дела о подготовке покушения на Симоньян частично признали вину
Наступление ВС РФ на Харьков 11 октября: могильник с наемниками, Купянск
Теплый салат из печеной тыквы с грибами и грушей
Пикантная капуста со свеклой на зиму: грузинский рецепт
Секрет идеальной советской глазуньи
«Находишься в рабстве»: украинский офицер рассказал о службе в ВСУ
«Он не успокоится»: следователь призвал не выпускать «битцевского маньяка»
Британские офицеры погибли при взрыве в Харьковской области
Французская кухня у вас дома: просто, вкусно, изысканно
Худеем шаг за шагом: сколько калорий сжигает обычная ходьба
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно
Общество

Полкочана капусты и горстка муки — через 20 минут уже едим! Быстрый пирог с капустой! Просто — значит вкусно

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.