01 октября 2025 в 19:16

Кадышева ответит за две известные песни в суде

РАО подало в суд на Кадышеву за исполнение двух песен

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российское авторское общество обратилось в суд с иском к компании «Театр „Золотое кольцо“», которая организовала концерт народной артистки России Надежды Кадышевой, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения. Поводом для разбирательства стало исполнение песен «Россия-Русь» и «Течет ручей» без разрешения правообладателей.

В ходе выступления без разрешения правообладателей были исполнены композиции «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течет ручей» (авторы — Петр Черняев и Наталья Трушина), — рассказали там.

РАО пыталось урегулировать спор в досудебном порядке, но реакции не последовало. После этого общество направило официальную претензию, а затем, не дождавшись ответа, обратилось в суд.

Продюсер Павел Рудченко считает, что певица Марина Хлебникова не сможет конкурировать с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой. Он высказал мнение, что артистке не хватает «хайпа» и «фриковости». Недавнее выступление Марины Хлебниковой в клубе с песней «Чашка кофию» завирусилось в Сети.

