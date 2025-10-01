Кадышева ответит за две известные песни в суде

Российское авторское общество обратилось в суд с иском к компании «Театр „Золотое кольцо“», которая организовала концерт народной артистки России Надежды Кадышевой, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе учреждения. Поводом для разбирательства стало исполнение песен «Россия-Русь» и «Течет ручей» без разрешения правообладателей.

В ходе выступления без разрешения правообладателей были исполнены композиции «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течет ручей» (авторы — Петр Черняев и Наталья Трушина), — рассказали там.

РАО пыталось урегулировать спор в досудебном порядке, но реакции не последовало. После этого общество направило официальную претензию, а затем, не дождавшись ответа, обратилось в суд.

