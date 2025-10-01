Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 17:05

Стало известно, сможет ли Хлебникова стать популярнее Кадышевой

Продюсер Рудченко считает, что Хлебникова не станет популярнее Кадышевой

Марина Хлебникова Марина Хлебникова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Марина Хлебникова не сможет конкурировать с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru он высказал мнение, что артистке не хватает «хайпа» и «фриковатости».

Я думаю, что у Марины Хлебниковой будет возвращение не таким фееричным, как у Кадышевой и Булановой. У Кадышевой ее возвращение связано с фриковостью, чего нет у Марины. У Булановой вторая волна популярности пришла благодаря танцорам. У Хлебниковой завирусится песня, будет определенный толчок для дальнейшей деятельности, — сказал Рудченко.

Недавнее выступление Марины Хлебниковой в клубе с песней «Чашка кофию» завирусилось в Сети. Зумеры стали снимать рилсы на эту композицию. Рудченко считает, что певица должна использовать этот момент, чтобы монетизировать свою популярность.

Ранее певец и близкий друг Хлебниковой Александр Айвазов рассказал, что она редко появляется на публике по личным причинам. В беседе с Пятым каналом он уточнил, что сам ничего не знает о возможных проблемах исполнительницы. Он также отметил, что Хлебникова находится в «нормальной форме».

Марина Хлебникова
зумеры
Надежда Кадышева
Татьяна Буланова
Екатерина Попова
Е. Попова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жители Геническа почтили память погибшего главы Совдепа
Картофель, зелень, брынза — простые секреты болгарского пататника
Соревнование по лежанию в постели началось в Черногории
Украина получит крупный европейский кредит на закупку газа
«Осеннее обострение — миф»: Шуров — о том, как бороться с депрессией
В Германии рассказали, как конфликт на Украине повлиял на немецкие семьи
Крупный город на Украине остался без света после загадочной вспышки
Дуров встретился с детьми в частной школе Казахстана
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Стало известно, какой драгметалл больше всех подорожал в сентябре
В России спрогнозировали рост производства топлива
Уровень безработицы в России побил исторический минимум
Патентную систему для малого бизнеса хотят изменить
Главу района в Новосибирске застрелили во время охоты
Школьники из Махачкалы устроили массовую драку возле лицея
Жителей пятиэтажки в российском регионе эвакуировали из-за огромной трещины
Роспатент зарегистрировал товарный знак ушедшей из России компании
В Госдуме предложили передавать пустующие квартиры государству
Лудоман-убийца и труп девочки в холодильнике: главные ЧП дня
«Нас было восемь»: российский боец рассказал, как освобождали Угледар
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.