Стало известно, сможет ли Хлебникова стать популярнее Кадышевой

Певица Марина Хлебникова не сможет конкурировать с Надеждой Кадышевой и Татьяной Булановой, считает продюсер Павел Рудченко. В разговоре с NEWS.ru он высказал мнение, что артистке не хватает «хайпа» и «фриковатости».

Я думаю, что у Марины Хлебниковой будет возвращение не таким фееричным, как у Кадышевой и Булановой. У Кадышевой ее возвращение связано с фриковостью, чего нет у Марины. У Булановой вторая волна популярности пришла благодаря танцорам. У Хлебниковой завирусится песня, будет определенный толчок для дальнейшей деятельности, — сказал Рудченко.

Недавнее выступление Марины Хлебниковой в клубе с песней «Чашка кофию» завирусилось в Сети. Зумеры стали снимать рилсы на эту композицию. Рудченко считает, что певица должна использовать этот момент, чтобы монетизировать свою популярность.

Ранее певец и близкий друг Хлебниковой Александр Айвазов рассказал, что она редко появляется на публике по личным причинам. В беседе с Пятым каналом он уточнил, что сам ничего не знает о возможных проблемах исполнительницы. Он также отметил, что Хлебникова находится в «нормальной форме».