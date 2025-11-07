Директор Марины Хлебниковой сделал заявление после новостей о ее здоровье

Концертный директор Марины Хлебниковой Данила Прайс опроверг слухи об ухудшении здоровья певицы. По его словам, которые приводит РИА Новости, артистка дает концерты каждую неделю и набирает популярность у молодежи.

[Telegram-канал] Mash в очередной раз пытается удержать свою аудиторию путем желтых, ничем не подтвержденных вбросов. <…> У Марины концерты каждую неделю — все видео есть в соцсетях. И много изданий в последнее время пишут о том, как Марина становится снова популярна у зумеров, — поделился Прайс.

Он обратил внимание, что слухи о проблемах со здоровьем Хлебниковой появляются не в первый раз. Концертный директор вспомнил, что этой весной появлялась информация о госпитализации артистки в предсмертном состоянии, хотя она в этот момент летела в самолете на выступление на Дальнем Востоке.

Ранее певец и близкий друг Хлебниковой Александр Айвазов рассказал, что она редко появляется на публике по личным причинам. В беседе с Пятым каналом он уточнил, что сам ничего не знает о возможных проблемах исполнительницы. Он также отметил, что Хлебникова находится в «нормальной форме».