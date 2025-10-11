«Не уступили ни копейки»: юрист высказалась об исках к Мите Фомину Юрист Рытвина: Митя Фомин пытался мирно урегулировать иски о плагиате

Певец Митя Фомин действительно столкнулся с двумя судебными исками на общую сумму около 500 тыс. рублей, подтвердила в разговоре с изданием Super юрист исполнителя Валерия Рытвина. Претензии касаются исполнения композиций «Моя Москва» и «Темная ночь» на патриотическом концерте. По словам представителя певца, Фомин пытался мирно урегулировать спор.

В суде рассматриваются два иска к Мите Фомину по песням «Моя Москва» и «Темная ночь». Претензии возникли, когда НМИ (Национальное музыкальное издательство) и ПМИ (Первое музыкальное издательство) увидели в Сети запись концерта. Когда поступили требования с огромными компенсациями, Митя попытался урегулировать конфликт мирно, предложив снизить сумму. Но истцы не уступили ни копейки, — заявила юрист.

Она отметила, что артист организовал данное мероприятие за личные средства, а вход для зрителей был полностью бесплатным. По информации от защиты, первоначальные требования издательств составляли по 400 тыс. рублей за каждую песню. Рытвина добавила, что теперь Фомин будет отстаивать свою позицию в судебном порядке.

Ранее Российское авторское общество инициировало судебное разбирательство против компании «Театр „Золотое кольцо“», которая выступала организатором концерта народной артистки России Надежды Кадышевой. Причиной для подачи иска стало исполнение музыкальных композиций «Россия-Русь» и «Течет ручей» без оформления соответствующих разрешений от владельцев авторских прав.