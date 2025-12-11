Ветеран СВО рассказал, на что похожа спецоперация Ветеран Лимут: СВО по масштабам можно сравнить с Великой Отечественной войной

Опыт специальной военной операции сильно отличается от Сирийской и Чеченских кампаний, а по масштабам СВО можно сравнить с Великой Отечественной войной, сказал NEWS.ru ветеран спецоперации и Сирийской кампании с позывным Лимут. По его словам, одной из отличительных черт СВО стало использование ударных дронов как нового типа вооружения.

Опыт Сирийской кампании сильно отличается от СВО. В Сирии мы только начинали видеть действия дронов на передовой, а в ходе СВО они стали одним из главных ударных средств. И масштабы не сопоставимы ни с Сирией, ни с чеченскими кампаниями. СВО по масштабности и плотности использования различного вооружения можно сравнить, наверное, с Великой Отечественной войной, — сказал Лимут.

Ранее сообщалось, что российская армия в ходе проведения спецоперации на Украине освободила Остаповское в Днепропетровской области. Соответствующую задачу осуществили бойцы подразделения группировки войск «Восток».

До этого губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 1290 жителей курского приграничья, числившихся в реестре утративших связь с родственниками из-за действий ВСУ, нашлись. По словам Хинштейна, было установлено примерное нахождение еще 421 человека. Судьба еще 576 курян пока остается неизвестной.