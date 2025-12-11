Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 13:55

Продававшая игрушки из трупов художница предстанет перед судом

Предпринимательница из США покупала человеческие останки для изготовления кукол

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В штате Массачусетс в руки сотрудников ФБР сдалась владелица магазина «Жуткие творения Кэт», которая на протяжении четырех лет покупала и перевозила краденые человеческие останки, сообщает таблоид People. Женщина использовала настоящие фрагменты тел для создания и продажи мрачных кукол и фигурок в своем магазине.

По данным прокуратуры США, в период с 2018 по 2022 год она приобретала останки, зная, что они были украдены сотрудником морга Гарвардской медицинской школы. Он имел доступ к телам, переданным для научных целей, и тайно извлекал отдельные части — включая две частично препарированные человеческие головы, купленные покупательницей за $600 (46 тыс. рублей). Сотрудник морга и его супруга продавали фрагменты тел через социальные сети и телефон, прежде чем тела должны были быть кремированы.

Федеральные агенты провели обыски в доме и магазине женщины, обнаружив не только готовые изделия с использованием человеческих костей и тканей, но и документацию, подтверждающую незаконные сделки. Некоторые участники преступной схемы уже получили сроки: так, одна сотрудница крематория из другого штата, похищавшая и продававшая фрагменты, была приговорена к 15 годам лишения свободы.

Ранее в американском штате Колорадо полиция арестовала владельцев похоронного бюро, которое годами обманывало клиентов. Родственникам усопших выдавали урны с сухим бетоном вместо праха, а тела складировали в арендованном помещении

США
куклы
останки
суды
