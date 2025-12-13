Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 18:39

Бразильянка объявила о рождении сына от куклы на гендер-пати в туалете

Женившаяся на кукле бразильянка объявила о беременности на гендер-пати в туалете

Мейривоне Роча Мораес Мейривоне Роча Мораес Фото: Социальные сети
Бразильянка Мейривоне Роча Мораес вновь шокировала общественность, объявив, что ожидает четвертого «ребенка» от своего супруга — тряпичной куклы по имени Марсело, передает портал Need To Know. 39-летняя женщина, страдающая объектофилией (романтическим влечением к неодушевленным предметам), добавила, что пополнение в их необычной семье ожидается в середине декабря.

В преддверии этого события пара провела не менее экстравагантную «гендер-пати». Обняв куклу, Мейривоне нажала на смыв унитаза, и вода окрасилась в синий цвет, что ознаменовало скорое рождение мальчика. Женщина утверждает, что у них с Марсело уже есть трое кукольных детей: сын Марселиньо и близнецы Марсела и Эмилия.

Мейривоне призналась, что этот четвертый «ребенок» станет для них последним, и после его появления на свет «муж»-кукла Марсело должен будет пройти процедуру вазэктомии. Что именно будет представлять собой эта медицинская манипуляция для тряпичного супруга, женщина не уточнила.

Ранее в штате Массачусетс в руки сотрудников ФБР сдалась владелица магазина «Жуткие творения Кэт», которая на протяжении четырех лет покупала и перевозила краденые человеческие останки. Женщина использовала настоящие фрагменты тел для создания и продажи мрачных кукол и фигурок.

