В Москве открылась выставка для любителей «Барбикора» В Москве открылась фотовыставка в честь коллекционеров кукол Барби

Выставка, посвященная коллекционерам кукол Барби, открылась в столице России, пишет Lenta.ru. По данным источника, фотограф Юлия Скоробогатова выступила организатором проекта, который начал работать 25 ноября в центре FOTO-ONE. Героев выставки объединяет восхищение Барби, которой больше 65 лет с 9 марта 1959 года.

Кто-то из коллекционеров покупает куклы, чтобы вернуться во времена молодости. Некоторые собирают Барби из научного интереса. Одна из коллекционеров Олеся, которая работает учителем, увлеклась из-за «Почты России». Каждый день по дороге на работу она проходила мимо отделения, где в окне увидела Барби. Однажды женщина не выдержала и купила одну из них.

Коллекционеры из разных стран общаются в соцсетях, обсуждая свое увлечение. Среди них есть и кандидат культурологии Николай, который несколько лет рассказывает недетские истории о детском бренде. На лекциях для предпринимателей он рассказывает о становлении фирмы Mattel и конкуренции в мире игрушек.

Ранее производитель Барби представил первую в истории куклу с диабетом первого типа. Игрушка оснащена глюкозным монитором на руке, который держится на медицинском скотче в форме розового сердца.