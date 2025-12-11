Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 12:25

Ректор пермского университета раскрыл детали взрыва в лаборатории

Ректор пермского университета связал взрыв в лаборатории с научными испытаниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Взрыв в Пермском национальном исследовательском политехническом университете мог произойти в результате разрушения колеса турбины при испытании изделия, заявил NEWS.ru ректор учебного заведения Антон Петроченков. Он уточнил, что инцидент случился на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ.

По предварительной информации, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ, при испытаниях изделия, произошло разрушение колеса турбины. Его фрагменты пробили защитные конструкции, есть пострадавшие. Погибли два человека — не являющийся сотрудником ПНИПУ руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности, — пояснил Петроченков.

Ректор учебного заведения отметил, что также пострадали три представителя одного из пермских предприятий. По его словам, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также от взрыва в ПНИПУ пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий, которые также не являются сотрудниками университета. Это мужчины 64 и 37 лет, оба находятся в стабильном состоянии, получили травмы средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался. От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — резюмировал Петроченков.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Пермском национальном исследовательском политехническом университете погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок. По данным региональной прокуратуры, взрыв мог произойти из-за разгерметизации гидродинамического стенда.

взрывы
университеты
Пермь
погибшие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, когда в России могут ограничить соцсети для детей
Энергия без кофе: какие крупы поддерживают концентрацию и работоспособность
Лавров сделал признание по поводу контактов Зеленского с США и ЕС
В Кремле не оценили идеи США по реинтеграции РФ в глобальную экономику
Лавров высказался о сроках окончания украинского конфликта
Лавров словами о жульничестве описал подход Евросоюза к России
Лавров предупредил ЕС о неизбежных последствиях из-за грабежа активов РФ
Юрист объяснил, куда обращаться из-за доначисления пошлины
Попова раскрыла, какие инфекции угрожают россиянам извне
В Госдуме успокоили россиян насчет пенсий ниже прожиточного минимума
Кремль заявил об открытости российского рынка для зарубежных инвестиций
Лавров предупредил европейских «миротворцев» на Украине
Под маской любопытной школьницы: педофил-шантажист может сесть на 20 лет
Ветеран СВО нашел способ воспитать уважение к участникам спецоперации
Сегодня состоится экономическое совещание с Путиным
В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с Путиным
В Кремле рассказали, с кем Путин встретится в Ашхабаде 12 декабря
В МИД России раскрыли планы Европы по русофобии и нацизму
Захарова назвала абсурдным скандал с археологом Бутягиным в Польше
Взрыв в лаборатории Пермского политеха: погибла девочка, что известно
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.