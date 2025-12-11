Ректор пермского университета раскрыл детали взрыва в лаборатории

Взрыв в Пермском национальном исследовательском политехническом университете мог произойти в результате разрушения колеса турбины при испытании изделия, заявил NEWS.ru ректор учебного заведения Антон Петроченков. Он уточнил, что инцидент случился на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ.

По предварительной информации, на стенде с научным оборудованием в отдельно стоящем здании комплекса ПНИПУ, при испытаниях изделия, произошло разрушение колеса турбины. Его фрагменты пробили защитные конструкции, есть пострадавшие. Погибли два человека — не являющийся сотрудником ПНИПУ руководитель предприятия, изготовившего образец, и его несовершеннолетняя дочь. В настоящее время проводится проверка, почему она находилась на объекте в нарушение техники безопасности, — пояснил Петроченков.

Ректор учебного заведения отметил, что также пострадали три представителя одного из пермских предприятий. По его словам, двое из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Также от взрыва в ПНИПУ пострадали три человека — представители одного из пермских предприятий, которые также не являются сотрудниками университета. Это мужчины 64 и 37 лет, оба находятся в стабильном состоянии, получили травмы средней степени тяжести, еще один пострадавший от госпитализации отказался. От лица руководства университета выражаю искренние слова соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим, — резюмировал Петроченков.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Пермском национальном исследовательском политехническом университете погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок. По данным региональной прокуратуры, взрыв мог произойти из-за разгерметизации гидродинамического стенда.