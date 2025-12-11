Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:08

Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей

Путин: новая семейная налоговая выплата будет востребована у россиян

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Новая семейная налоговая выплата вызовет большой интерес у российских граждан, уверен президент РФ Владимир Путин. В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что данная мера должна поддержать семьи, где средний доход на человека за предыдущий год не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, в таком случае каждый из работающих родителей получит возможность вернуть часть уплаченного ими в прошлом году налога на доходы физических лиц. Расчетная ставка НДФЛ для данной категории граждан будет установлена на уровне 6%. Для оформления данной выплаты необходимо будет подать специальное заявление с 1 июня по 1 октября ежегодно.

Рассчитываю, что новый инструмент будет востребован и поможет сделать нашу систему социальной поддержки еще более адресной, эффективной и справедливой, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что уровень бедности в России находится на рекордно низких значениях. Российский лидер подчеркнул, что власти последовательно продвигаются к ориентиру, который был установлен на 2030 год.

