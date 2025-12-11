Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыл в Подмосковье и заплатил неизвестным полмиллиона кредитных рублей за оборудование и материалы для наркотического бизнеса, сообщается в Telegram-канале МВД. 39-летнего задержали полицейские, когда он забирал из тайника насос для нарколаборатории.

По информации правоохранителей, ямалец нашел предложение об организации незаконного бизнеса в Сети. По указанию кураторов, он перевел злоумышленникам деньги на криптокошелек. Также подозреваемый арендовал частный дом в деревне Бор Сергиево-Посадского городского округа.

Все необходимое оборудование и материалы злоумышленники оставили в тайнике. После задержания мужчины полицейские нашли при осмотре арендованного дома контейнеры с веществами, емкости с химическими жидкостями, электронные весы, стеклянные колбы и средства защиты, пояснили в ведомстве. Жителя ЯНАО заключили под стражу, исследование найденных веществ продолжается.

