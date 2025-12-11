Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 декабря 2025 в 14:03

Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку

В Подмосковье задержали мужчину, заплатившего полмиллиона за вход в наркобизнес

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыл в Подмосковье и заплатил неизвестным полмиллиона кредитных рублей за оборудование и материалы для наркотического бизнеса, сообщается в Telegram-канале МВД. 39-летнего задержали полицейские, когда он забирал из тайника насос для нарколаборатории.

По информации правоохранителей, ямалец нашел предложение об организации незаконного бизнеса в Сети. По указанию кураторов, он перевел злоумышленникам деньги на криптокошелек. Также подозреваемый арендовал частный дом в деревне Бор Сергиево-Посадского городского округа.

Все необходимое оборудование и материалы злоумышленники оставили в тайнике. После задержания мужчины полицейские нашли при осмотре арендованного дома контейнеры с веществами, емкости с химическими жидкостями, электронные весы, стеклянные колбы и средства защиты, пояснили в ведомстве. Жителя ЯНАО заключили под стражу, исследование найденных веществ продолжается.

Ранее жительницу Чайковского Пермского края приговорили к пяти годам колонии за угощение школьниц наркотиками, Девушка обещала подросткам «новые эмоции». Вину 18-летняя подсудимая не признала.

МВД
наркотики
Подмосковье
обыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала о пользе танго для ментального здоровья
«Гниющий труп»: политолог о безопасности возможных выборов на Украине
«Тропический» ливень превратится в гололед: прогноз погоды в Москве
Российская ПВО перехватила более 30 дронов ВСУ за несколько часов
В Нью-Йорке появилось загадочное промо нового фильма Спилберга
Челябинец выиграл 27 млн рублей благодаря узору в виде стрелки
Риелтор рассказал о «ломаной» динамике цен на квартиры по городам России
«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой
Выросло число жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново
Российская столица вошла в рейтинг Forbes
В Петербурге приставы помогли женщине после аварии
«У нас тоже есть конституция»: Лавров высказался о статусе новых регионов
Ветеран СВО рассказал, кто помог русским военным штурмовать ВСУ в метель
Сотрудника Эрмитажа задержали в Польше: подробности, при чем здесь Киев?
Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом
Путин анонсировал новую налоговую выплату для поддержки семей
Митинг против действий Пашиняна прошел у здания посольства Армении
Уровень бедности в России упал до рекордно низких показателей
Мужчина заплатил полмиллиона за шанс стать наркобароном и попал за решетку
Путин выступил с важным заявлением о пенсиях в России
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему
Общество

Картошку больше не жарю! Готовлю по-шведски с укропом и сметаной. Просто, сытно и по-домашнему

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.