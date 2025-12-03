Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиянка пообещала школьницам «новые эмоции» и попала в тюрьму

Девушку приговорили к пяти годам колонии за марихуану для школьниц под Пермью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Юную жительницу Чайковского приговорили к пяти годам колонии за угощение школьниц марихуаной, сообщила пресс-служба прокуратуры Пермского края. Девушка обещала подросткам «новые эмоции». Вину 18-летняя подсудимая не признала.

Студентка колледжа, являющаяся наркопотребителем, предложила двум несовершеннолетним подругам 17 и 15 лет употребить наркотическое средство «марихуана», заведомо зная об их возрасте, — сказано в сообщении.

Девочки употребили наркотики и разошлись по домам. Родители заметили, что дети находятся в неадекватном состоянии, и обратились в полицию.

Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 59-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В квартире обвиняемого нашли 21 пакет с синтетическими наркотиками.

В Чехове до этого ликвидировали крупную подпольную нарколабораторию. Всего полицейские изъяли 11 килограммов амфетамина. Все необходимое для производства наркотических средств нарушители могли приобрести в теневом сегменте интернета.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

