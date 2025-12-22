Новый год-2026
Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева получила 15 лет за взятки

Экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева (вторая справа на первом плане) Экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева (вторая справа на первом плане) Фото: Роман Соколов/ТАСС
Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева признана виновной по нескольким эпизодам получения взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Решением Первомайского районного суда Краснодара ее приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. У Золотаревой конфисковали 18,4 млн рублей, ее также оштрафовали на 170 млн рублей.

Признать виновной. По совокупности преступлений назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, — постановил судья.

Кроме того, бывший заместитель Золотаревой Татьяна Юрова получила 13 лет колонии общего режима. Ее оштрафовали на 120 млн рублей. Также к шести годам колонии приговорили экс-председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко и к восьми годам — бывшего начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей.

