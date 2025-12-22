Экс-руководитель Ростовского облсуда Золотарева получила 15 лет за взятки

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева признана виновной по нескольким эпизодам получения взяток, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Решением Первомайского районного суда Краснодара ее приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. У Золотаревой конфисковали 18,4 млн рублей, ее также оштрафовали на 170 млн рублей.

Признать виновной. По совокупности преступлений назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы, — постановил судья.

Кроме того, бывший заместитель Золотаревой Татьяна Юрова получила 13 лет колонии общего режима. Ее оштрафовали на 120 млн рублей. Также к шести годам колонии приговорили экс-председателя Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону Георгия Бондаренко и к восьми годам — бывшего начальника управления судебного департамента Ростовской области Андрея Рощевского.

Ранее следствие возбудило уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко по коррупционной статье. Его заподозрили в получении взятки на сумму 13 млн рублей.