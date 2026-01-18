Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 13:02

Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса

Mash: ростовчане три дня топят снег для питья из-за порывов на насосной станции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Ростовской области жители Гуково, Каменского и Красносулинского районов третий день подряд растапливают снег для питья из-за крупной коммунальной аварии на насосной станции, пишет Telegram-канал Don Mash. По его информации, первый порыв произошел вечером 16 января, а через два дня случилось еще два.

В материале говорится, что аварийные бригады работают на месте происшествия. После первой аварии, отмечает канал, подачу воды обещали возобновить к вечеру 18 января, однако теперь сроки не называются. К тому же, по информации канала, коммунальщикам не хватает водовозов для обеспечения всех жителей питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону без отопления остались 39 многоквартирных жилых домов. По информации источников, тепло в них перестали подавать из-за крупной аварии на городской котельной. В компании «Теплокоммунэнерго» заявили, что причиной неполадок стал скачок напряжения в тепловом пункте, следом за которым произошел прорыв теплопровода, пролегающего под улицей Дебальцевской.

Россия
Ростовская область
аварии
коммунальные службы
отключения воды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинцев предупредили о «каскадном эффекте», который хуже блэкаута
В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии
Стало известно, когда в России может увеличиться лимит переработок
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 18 января, фото, видео
Королевская семья Британии: последние новости, урок Кейт после болезни
Трамп вложил миллион в Netflix и Warner Bros. Discovery
«В голову вбили»: российский военный объяснил, почему ВСУ не сдаются в плен
В РАН раскрыли, к чему на самом деле привели санкции и пошлины США
Врач назвал три внешних признака высокого холестерина
«Я лично утомился»: Лепс рассказал о жестком характере молодой невесты
Пограничники убили четверых просочившихся из Афганистана террористов
Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса
Картофель по-деревенски в духовке с ароматной сливочной заливкой
Названы три опасных симптома скрытых патологий ЖКТ
Шеф-рецепт: картофельное пюре с хрустящим осьминогом из аэрогриля
Как запечь форель, чтобы все были в восторге: простой пошаговый рецепт
«Довольно смешно»: политолог о конфликте США и Евросоюза из-за Гренландии
Россияне покрылись кнутовыми полосами и волдырями после купания на Пхукете
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России
Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.