Ростовчане растапливают снег для питья из-за коммунального коллапса

В Ростовской области жители Гуково, Каменского и Красносулинского районов третий день подряд растапливают снег для питья из-за крупной коммунальной аварии на насосной станции, пишет Telegram-канал Don Mash. По его информации, первый порыв произошел вечером 16 января, а через два дня случилось еще два.

В материале говорится, что аварийные бригады работают на месте происшествия. После первой аварии, отмечает канал, подачу воды обещали возобновить к вечеру 18 января, однако теперь сроки не называются. К тому же, по информации канала, коммунальщикам не хватает водовозов для обеспечения всех жителей питьевой водой.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону без отопления остались 39 многоквартирных жилых домов. По информации источников, тепло в них перестали подавать из-за крупной аварии на городской котельной. В компании «Теплокоммунэнерго» заявили, что причиной неполадок стал скачок напряжения в тепловом пункте, следом за которым произошел прорыв теплопровода, пролегающего под улицей Дебальцевской.