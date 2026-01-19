Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года

В России с 1 января 2026 года произошло увеличение стоимости пенсионных баллов до 156 рублей 76 копеек, сообщил RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Данная индексация была проведена автоматически, без необходимости дополнительных обращений граждан.

Это важная мера, которая дает устойчивый рост пенсионного обеспечения для миллионов граждан. Рост этого ключевого показателя не только повышает выплаты действующим пенсионерам, но и увеличивает будущие пенсии тех, кто сейчас трудится, так как при расчете будет учитываться уже новая, повышенная стоимость баллов, — заявил Панеш.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что ошибочные сведения в трудовой книжке могут привести к сокращению размера будущей пенсии. Самая частая ошибка — несовпадение названия организации с печатью.

До этого депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что правильная экономическая политика способна привести к снижению пенсионного возраста. По его мнению, возможная инициатива о повторном увеличении возрастных границ пожилых граждан способна вызвать широкий общественный резонанс.