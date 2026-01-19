Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 06:48

Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года

Стоимость пенсионного балла в России с 1 января выросла до 156 рублей 76 копеек

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В России с 1 января 2026 года произошло увеличение стоимости пенсионных баллов до 156 рублей 76 копеек, сообщил RT депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш. Данная индексация была проведена автоматически, без необходимости дополнительных обращений граждан.

Это важная мера, которая дает устойчивый рост пенсионного обеспечения для миллионов граждан. Рост этого ключевого показателя не только повышает выплаты действующим пенсионерам, но и увеличивает будущие пенсии тех, кто сейчас трудится, так как при расчете будет учитываться уже новая, повышенная стоимость баллов, — заявил Панеш.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская рассказала, что ошибочные сведения в трудовой книжке могут привести к сокращению размера будущей пенсии. Самая частая ошибка — несовпадение названия организации с печатью.

До этого депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что правильная экономическая политика способна привести к снижению пенсионного возраста. По его мнению, возможная инициатива о повторном увеличении возрастных границ пожилых граждан способна вызвать широкий общественный резонанс.

пенсии
индексации
Госдума
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.