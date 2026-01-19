Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 05:51

Население одной дружественной России страны резко сократилось

ГСУ: численность населения Китая в 2025 году сократилась на 3,39 млн человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Численность населения Китая в 2025 году сократилась на 3,39 млн человек, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. Согласно подсчетам, она составила 1,40489 млрд граждан.

Как следует из доклада, за указанный период в Китае появилось на свет 7,92 млн детей, умерло 11,31 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.

До этого выяснилось, что Япония может столкнуться с рекордным падением рождаемости в 2025 году. Демографа Университета Васэда Масакадзу Ямаути указал, что она достигнет самого низкого уровня за всю историю наблюдений с 1899 года и составит 670 тыс.

Ранее президент РФ Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам в Кремле заявил, что рождаемость в России продолжает падать, принятых мер в сфере демографии недостаточно. По его словам, такая тенденция вызвана объективными факторами. Глава государства убежден, что нужно и дальше выдерживать ориентир на приумножение численности населения.

Также стало известно, что россияне чаще всего давали новорожденным имена София и Михаил в 2025 году. В частности, 20 864 девочки и 24 671 мальчик получили такие имена.

