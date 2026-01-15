Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:11

«Знают как облупленную»: Азарова рассмешили оправдания Тимошенко в Раде

Азаров назвал демагогией и ложью оправдания Тимошенко по делу о коррупции

Юлия Тимошенко Юлия Тимошенко Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал заявления лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко о ее непричастности к коррупции демагогией и ложью. В комментарии РИА Новости он отметил, что в Верховной раде, где некоторые брали у политика взятки или давали, ее словам уже никто не доверяет.

То, что она говорила, — это сплошная демагогия и сплошная ложь. <…> Она говорила, обращаясь к Верховной раде, где сидело 300 с лишним человек, которые знают ее как облупленную, — отметил Азаров.

По словам экс-премьера, Тимошенко давно зарекомендовала себя негативно из-за коррупционных схем, а ее обвинения в адрес президента страны Владимира Зеленского очевидны. Он напомнил, что глава государства и его окружение уже находятся в поле зрения НАБУ и САП.

Как только ее в чем-то обвиняют — в коррупции ли, в злоупотреблении служебным положением, подкупе, — она сразу становится оппозиционером к действующей власти, — подчеркнул Азаров.

Ранее Тимошенко заявила, что Украиной управляют из-за границы. Политик подчеркнула, что ее фракция будет бороться с законопроектами, подрывающими суверенитет, и пообещала покончить с управлением страной извне.
Николай Азаров
Украина
Юлия Тимошенко
Верховная рада
коррупция
взятки
