Психиатр раскрыла важный нюанс лечения депрессии

Резкое прекращение приема антидепрессантов может привести к усилению депрессивного состояния, заявила NEWS.ru врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская. По ее словам, отказываться от такого рода препаратов следует исключительно под наблюдением специалиста.

Резкое прекращение приема антидепрессантов, особенно некоторых современных препаратов, вызывает тяжелый синдром отмены: головокружение, тошноту, «удары током» в голове, резкое возвращение депрессии в еще более тяжелой форме. Отменять препарат нужно только под руководством врача, постепенно снижая дозу в течение недель или даже месяцев, — предупредила Кунаковская.

Ранее клинический психолог Елизавета Куликова заявила, что после новогодних праздников многие испытывают апатию и депрессию из-за высоких ожиданий и последующего разочарования в их неполном достижении. По ее словам, это состояние не является диагнозом, но часто сопровождается негативными переживаниями: разочарованием, опустошенностью, перепадами настроения, нарушениями сна и аппетита, а также снижением либидо.

Бариатрический хирург Владимир Самойлов ранее заявил, что ожирение и депрессия тесно связаны. По его словам, эмоциональные проблемы часто возникают из-за избыточного веса и являются серьезным последствием.