Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!

Многие незаслуженно обходят ячневую крупу стороной, хотя это настоящий кладезь витаминов и энергии для активного дня. Если приготовить ее правильно, обычная каша превратится в нежнейшее блюдо, которое оценят даже самые привередливые домочадцы.

Сначала возьмите 1 стакан качественной ячневой крупы и очень тщательно промойте ее в сите под холодной водой. Переложите чистые зерна в сотейник или кастрюлю с толстым дном, так как в такой посуде тепло распределяется максимально равномерно.

Влейте в кастрюлю 2,5 стакана чистой холодной воды. Сразу добавьте 0,5 ч. л. соли и положите 20 граммов сливочного масла прямо в воду. Доведите массу до активного кипения на сильном огне, а затем сразу переключите плиту на самый минимум. Накройте кастрюлю плотной крышкой и томите крупу ровно 20 минут. Не нужно постоянно мешать кашу, она прекрасно дойдет до кондиции сама.

Когда время выйдет, выключите огонь, но не спешите открывать крышку. Положите сверху еще 30 г сливочного масла и оставьте блюдо отдыхать еще на 15 минут. За это время ячка окончательно набухнет, станет мягкой и приобретет тот самый глубокий вкус, за который ее так ценят знатоки. Подавайте кашу горячей как самостоятельное блюдо или в качестве сытного гарнира к мясу.

Совет: если вы хотите получить необычный ореховый аромат, перед варкой прокалите сухую крупу на раскаленной сковороде в течение 3 минут до появления легкого золотистого оттенка.

