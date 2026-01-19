Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?

Предстоящий февраль удивит россиян необычной погодой. Синоптики сделали предварительный прогноз на последний месяц зимы. Судя по всему, жителей РФ ожидает период климатических аномалий. В каких регионах наступят морозы, какая погода прогнозируется в Москве и Петербурге — в материале NEWS.ru.

Каких аномалий ждать в феврале

Грядущий февраль, согласно предварительным прогнозам, будет необычным, рассказал NEWS.ru метеоролог Александр Сергеев. Он предположил, что климатическая весна начнет проявляться в последний зимний месяц, а не в марте, как это обычно происходит. Специалист также сказал, что речь не идет об аномалии.

«Очевидно, столь радикальные изменения связаны с общим трендом повышения температуры воздуха на европейской территории России», — отметил он.

Сергеев сообщил, что в центральной части страны, а также в ее северо-западной части и на юге дневные значения будут находиться в пределах от −2 до +6 градусов.

«Это крайне нетипичный показатель для февраля. Вполне возможно, мы столкнемся с необычно ранним сходом снежного покрова и преждевременным началом паводка во многих регионах», — пояснил собеседник.

Ранее метеоролог Николай Терешонок заявил, что климат в Москве может измениться с умеренно-континентального на тропический через 50–70 лет. По его словам, температура воздуха в масштабном плане показывает неуклонный рост. Эксперт добавил, что в ближайшие 25 лет в Москве и Центральном федеральном округе она увеличится примерно на три градуса.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще сюрпризы принесет погода в феврале

Предстоящий февраль, вероятно, окажется тяжелым периодом для метеозависимых россиян, предупредил в разговоре с NEWS.ru синоптик Михаил Семенов.

«Мы ожидаем череду стремительных и подчас крайне резких изменений. Согласно имеющимся прогнозам, в конце зимы обильные снегопады станут приходить на смену дождю, а временное потепление буквально за считаные часы будет меняться на серьезное похолодание. По сути, весь февраль окажется предельно переменчивым. Мы увидим самые настоящие температурные качели», — рассказал собеседник.

Семенов также сообщил, что количество осадков в феврале, по всей вероятности, значительно превысит стандартные нормы. По его словам, регулярное сочетание теплого и влажного воздуха станет ключевой причиной постоянной смены погодных явлений.

«Например, в российской столице и Подмосковье количество осадков может превысить норму почти в два раза. Средняя температура окажется примерно на четыре градуса выше многолетних значений. Также возможны ледяные дожди — это одно из самых опасных погодных явлений зимы», — рассказал Семенов.

Где в феврале ждать морозов

Нестандартная для февраля погода будет наблюдаться прежде всего на территории Европейской России, предупредили опрошенные NEWS.ru синоптики.

По словам Сергеева, в значительной части Сибири прогнозируется другой сценарий.

«Пока все говорит в пользу формирования в ряде сибирских регионов вполне устойчивого антициклона, который принесет с собой преимущественно ясную и морозную погоду», — подчеркнул он.

Но даже в Сибири февраль не будет соответствовать в полной мере классическим представлениям о погоде, сказал синоптик.

«Согласно предварительным данным, общий температурный фон в этом регионе останется выше средних многолетних показателей. Морозы, конечно, ожидаются, однако в этот раз они вряд ли достигнут обычных для февраля экстремальных значений», — пояснил специалист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге в начале февраля

По имеющимся прогнозам, с 1 по 10 февраля в Москве дневная температура воздуха будет колебаться в пределах от −3 до −6 градусов. Ночью столбик термометра будет стабильно опускаться до −12. Как ожидается, наиболее холодным периодом станет первая неделя месяца.

Особенно морозной ожидается ночь на 6 февраля, когда температура может достичь отметки −12 градусов. В эти дни ветер будет умеренным, преимущественно юго-западным, скоростью 3–5 м/с. В сочетании с высокой влажностью, характерной для этого времени года, он усилит ощущение холода. Атмосферное давление будет стабильно высоким, в районе 740–750 миллиметров ртутного столба.

В Санкт-Петербурге первая декада февраля ожидается холодной. Так, средние дневные температуры воздуха прогнозируются в диапазоне от −2 до −5 градусов, ночные — от −5 до −13. Преобладающим направлением ветра станет южное и юго-западное, со средней скоростью от 4 до 6 м/с. В течение первых 10 дней февраля прогнозируются осадки в виде снега.

Начало месяца, с 1 по 5 февраля, ознаменуется стабильной морозной погодой. Прогнозируется температура около −4 градусов днем и до −9 ночью. Ожидается южный ветер с порывами до 6 м/c.

В период с 6 по 10 февраля похолодание в Северной столице достигнет своего пика, отметили синоптики.

