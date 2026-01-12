Холода до -50, весна в феврале, эвакуация городов: как меняется климат в РФ

В 2026 году россиян ждут глобальные климатические изменения, сообщил академик РАН Владимир Клименко. По его прогнозам, в Москве привычные сроки наступления весны и лета могут значительно сдвинуться. Когда в столицу придет тепло, из-за чего меняется погода, какой она будет, к каким последствиям для России и мира могут привести климатические аномалии — в материале NEWS.ru.

Придет ли в Москву весна на месяц раньше

Согласно прогнозам Клименко, которыми он поделился с aif.ru, в 2026 году привычные сроки наступления весны и лета в столичном регионе сдвинутся: тепло придет в город уже в феврале. Лето, по его словам, может в этот раз наступить не в июне, а месяцем ранее. Климатолог уверен, что такой сдвиг — не случайная аномалия, а устойчивая тенденция. По его мнению, подобный феномен будет регулярно повторяться и далее, и в результате теплый период года в Москве будет длиться дольше.

«Мы живем в необыкновенно теплую эпоху», — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что в перспективе эталонной будет почти бесснежная зима, как в 2020 году. Однако, уточнил климатолог, экстремальной жары летом в 2026 году ждать не стоит. С июня по август в Москве будет тепло без температурных аномалий. Тем не менее он не исключил, что в ближайшие 10–15 лет в столицу вновь придет рекордно жаркое лето, как в 2010 году.

«Такая жара точно будет, но не в ближайшие годы», — заверил Клименко.

Как изменится климат в Москве

Далеко не все климатологи, опрошенные NEWS.ru, согласились с прогнозом Клименко. Например, заведующая лабораторией динамики климата МФТИ Ольга Золина утверждает, что данные о наступлении весны и лета в Москве на месяц раньше положенного срока не подкреплены никакими аргументами.

«Откуда взялась информация о весне в феврале, совершенно непонятно. Никаких ссылок нет и такого прогноза тоже пока нет. Видимо, он [Клименко] имел в виду общую климатическую тенденцию к смещению сезонов, но совершенно не обязательно, что именно в этом году это будет так и именно в Москве», — сказала она в беседе с NEWS.ru.

Золина добавила, что пока нет достоверного прогноза, когда в столицу придет устойчивое тепло. С мнением Клименко не согласился и доцент географического факультета МГУ Павел Константинов.

«Уважаемый Владимир Клименко не климатолог, его прогноз не является официальным, а значит, представляет собой личное мнение ученого», — констатировал он.

Однако ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в разговоре с NEWS.ru заявил, что не стоит категорически исключать вероятность раннего прихода тепла в 2026 году.

«Единственное, в чем можно быть уверенным, если дело касается погоды, что она стала еще более непредсказуемой, чем раньше. Может быть, что в апреле мы получим июльскую жару, а в мае Красная площадь покроется слоем снега», — отметил он.

По словам климатолога, причина такой непредсказуемости — глобальное потепление. Сейчас, уточнил он, зимы действительно становятся короче. Раньше в Центральной России к 10 ноября формировался устойчивый снежный покров, а сейчас этого не происходит, привел в пример он.

«Мы можем готовиться к любому сценарию. Но важно понимать, что прогнозы на три месяца вперед, как правило, не очень достоверны. Более или менее точно можно предсказать погоду максимум на пару недель вперед», — уточнил Карнаухов.

Какие погодные аномалии произойдут в России

Глобальное потепление уже сейчас становится причиной различных климатических аномалий в Москве, считает Карнаухов. Например, смерчи, по его словам, уже стали для жителей столичного региона обыденностью.

«Каждый год в Москве регистрируют ливневые наводнения, шквалистые ветры или смерчи, лесные пожары, которые часто приводят к человеческим жертвам. Это стало обычным делом. Все из-за того, что прошлые два года были гораздо теплее обычного», — сообщил климатолог.

В будущем, уточнил он, все эти явления могут стать более частыми и разрушительными. Главная проблема, по словам Карнаухова, заключается в таянии ледников Гренландии: все больше ледяной пресной воды попадает в теплые воды Атлантики, в результате чего нарушается работа океанических течений, обогревающих Европу и делающих из нее аномально теплую зону.

«Если произойдет коллапс меридиональной циркуляции или, как говорят в народе, остановится Гольфстрим, температура в Европе, и в частности в Москве, может упасть на 15–25 градусов. Это будет не просто аномалия. Это по-настоящему серьезная катастрофа, которая затронет сотни миллионов людей. Общий ущерб в результате этого может составить сотни триллионов евро», — подчеркнул Карнаухов.

В результате, уточнил он, похолодает не только в Европе: льдом покроется Скандинавия, Прибалтика, северная часть Германии, Австрия и Канада. Что касается России, то, по словам ученого, придется эвакуировать Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск и другие северные города.

«Глобальное потепление таит в себе риски совершенно труднопредставимых сегодня природных катастроф. Проблемы, которые возникают с климатом, требуют объединенных усилий всего человечества. То, что сейчас оно враждует друг с другом, не дает возможности принимать какие-то совместные действия», — заявил Карнаухов.

По его словам, одним из шагов, необходимых для решения проблемы, является уменьшение количества пресной воды в Северном Ледовитом и, соответственно, Атлантическом океанах.

