Москвичам пообещали необратимое изменение климата

В Москве ожидается существенное изменение климата в ближайшие десятилетия, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, оно будет необратимого характера. Эксперт связал это с хозяйственной деятельностью людей.

Оценки показывают, что если с завтрашнего дня перестать заниматься добычей углеводородов, не будет металлургии и так далее, которые производят эти газы, и многие другие факторы, то только через 30 лет, скажем, концентрация углеводорода уменьшится в два раза, — рассказал Вильфанд.

Однако даже полное прекращение хозяйственной деятельности не остановит процесс изменения климата, отметил эксперт. Полный возврат к природному климатическому режиму возможен только к 2300 году, предупредил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие дни более чем в 10 субъектах РФ прогнозируется температура ниже климатической нормы на 6–19 градусов. По его словам, в частности, «настоящие морозы» до минус 40 градусов ожидаются в Амурской области, в Якутии температура может опуститься до минус 49–50 градусов.