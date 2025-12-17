Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 17:54

Москвичам пообещали необратимое изменение климата

Вильфанд: в Москве ожидается изменение климата в ближайшие десятилетия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Москве ожидается существенное изменение климата в ближайшие десятилетия, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, оно будет необратимого характера. Эксперт связал это с хозяйственной деятельностью людей.

Оценки показывают, что если с завтрашнего дня перестать заниматься добычей углеводородов, не будет металлургии и так далее, которые производят эти газы, и многие другие факторы, то только через 30 лет, скажем, концентрация углеводорода уменьшится в два раза, — рассказал Вильфанд.

Однако даже полное прекращение хозяйственной деятельности не остановит процесс изменения климата, отметил эксперт. Полный возврат к природному климатическому режиму возможен только к 2300 году, предупредил синоптик.

Ранее Вильфанд заявил, что в ближайшие дни более чем в 10 субъектах РФ прогнозируется температура ниже климатической нормы на 6–19 градусов. По его словам, в частности, «настоящие морозы» до минус 40 градусов ожидаются в Амурской области, в Якутии температура может опуститься до минус 49–50 градусов.

Москва
климат
Гидрометцентр
экология
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузия отрезала от выборов одну категорию своих граждан
«Сражаетесь за достойное будущее»: Путин обратился к военным
Любимый десерт дедушки: теплые яблоки с грецким орехом
Финские приставы позарились на виллу российского миллиардера
«Правильный шаг»: Клишас призвал к ответу судей по скандальному делу Долиной
Депутат Леонов сообщил о конфликтах между пациентами и врачами из-за ИИ
В Госдуме обсуждают внедрение «системы кнута и пряника» в медицине
Онищенко сравнил, что опаснее на Новый год: оливье или бумажка с желанием
Россияне подверглись нападению с ножом в Египте
Онищенко рассказал, как работают новые российские вакцины от рака
Освободившие Северск военные получили «Золотые Звезды» из рук Путина
Москвичам пообещали необратимое изменение климата
В Белгородской области умер раненный при прошлогоднем обстреле ВСУ мужчина
Психолог назвала причины, по которым некоторые игнорируют Новый год
В Финляндии увязали помощь Украине с конфискацией российских активов
Депутат Леонов ответил на критику закона о закреплении медкадров
На Западе раскрыли, кто запускал воздушные шары в Литву
«Радио Судного дня» вышло в эфир после выступлений Путина и Белоусова
В России подвели итоги детского конкурса рисунков о раздельном сборе
В Госдуме объяснили популярность прямых линий Путина
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.