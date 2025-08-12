Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:00

Россиян предупредили о резком изменении климата в ближайшие 10 лет

Физик Киселев: в ближайшие 10 лет в России станет жарче и дождливее

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ближайшие 10 лет в России усилится интенсивность жары и изменится структура осадков, предупредил в беседе с LIFE.ru кандидат физико-математических наук Андрей Киселев. По его словам, среднегодовая температура растет в России в 2,5–2,7 раза быстрее, чем в мире.

Из-за потепления продолжительные и мелкие дожди сменятся интенсивными ливнями. Зимой будет реже идти снег. Усилится активность ветра, чаще будут происходить ураганы, шквалы и смерчи. Климат не станет однообразным, подчеркнул Киселев.

Где-то будет аномально жарко, где-то неожиданно холодно, но в среднем показатели будут выше нормы, — уточнил ученый.

Эксперт добавил, что для России особую опасность представляет деградация вечной мерзлоты. Процесс приводит к разрушению зданий и инфраструктуры, а в будущем может нанести экономике значительный ущерб.

Ранее японские ученые выяснили, что высокое содержание углекислого газа в атмосфере является одной из причин глобального потепления на планете. Уровень СО2 достиг 421,3 частицы на миллион, что является рекордным показателем с начала наблюдений.

