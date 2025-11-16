Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 03:01

Чилийский тренер по футболу поделился впечатлениями от игры в Сочи

Тренер сборной Чили Кордова сравнил климат Сочи с югом родной страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Краснодарский край порадовал сборную Чили комфортными погодными условиями, передает ТАСС. Исполняющий обязанности главного тренера Николас Кордова отметил сходство местного климата с южными регионами его страны.

Чилийский специалист особо выделил красоту Сочи и исключительно теплый прием. По его словам, команда чувствовала себя максимально комфортно во время пребывания в российском городе.

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий рассказал, что калининградская «Балтика» может занять шестую позицию в турнирной таблице Российской премьер-лиги. По его словам, команда является главным открытием первого круга.

До этого Непомнящий назвал Перу и Чили сильными соперниками. По его мнению, сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать. Как отметил Непомнящий, если эти команды выйдут в сильнейших составах, у подопечных Валерия Карпина могут возникнуть трудности.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. Пономарев заявил NEWS.ru, что на игру российских футболистов было стыдно смотреть. Он пожалел людей, которые ходят на подобные матчи на стадион.

Чили
Сочи
климат
погода
