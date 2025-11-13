«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу

На игру сборной России против команды Перу было стыдно смотреть, заявил NEWS.ru экс-защитник и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Он пожалел людей, которые ходят на подобные матчи на стадион.
Мне жалко людей, которые ходят на эти матчи. Их приучили к безобразной игре. Передают мяч друг другу поперек и назад, как в гандболе. Стыдно смотреть на это безобразие, на то, что творят наши высокооплачиваемые и играющие за границей футболисты, — сказал Пономарев.
12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на петербургской «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. На 18-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин вывел российскую сборную вперед. Однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет после ошибки вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, установив окончательный результат.
Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Чили в Сочи. Игра пройдет 15 ноября в 18:00 мск.