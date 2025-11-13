«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что ему стыдно смотреть на сборную России

На игру сборной России против команды Перу было стыдно смотреть, заявил NEWS.ru экс-защитник и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Он пожалел людей, которые ходят на подобные матчи на стадион.

Мне жалко людей, которые ходят на эти матчи. Их приучили к безобразной игре. Передают мяч друг другу поперек и назад, как в гандболе. Стыдно смотреть на это безобразие, на то, что творят наши высокооплачиваемые и играющие за границей футболисты, — сказал Пономарев.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на петербургской «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. На 18-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин вывел российскую сборную вперед. Однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет после ошибки вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, установив окончательный результат.

Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Чили в Сочи. Игра пройдет 15 ноября в 18:00 мск.