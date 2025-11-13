Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 11:51

«Стыдно смотреть»: ветеран ЦСКА оценил игру сборной России против Перу

Ветеран ЦСКА Пономарев заявил, что ему стыдно смотреть на сборную России

Товарищеский матч между сборными России и Перу Товарищеский матч между сборными России и Перу Фото: Михаил Киреев/РИА Новости

На игру сборной России против команды Перу было стыдно смотреть, заявил NEWS.ru экс-защитник и ветеран ЦСКА Владимир Пономарев. Он пожалел людей, которые ходят на подобные матчи на стадион.

Мне жалко людей, которые ходят на эти матчи. Их приучили к безобразной игре. Передают мяч друг другу поперек и назад, как в гандболе. Стыдно смотреть на это безобразие, на то, что творят наши высокооплачиваемые и играющие за границей футболисты, — сказал Пономарев.

12 ноября сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на петербургской «Газпром Арене». Встреча завершилась ничейным результатом 1:1. На 18-й минуте полузащитник «Монако» Александр Головин вывел российскую сборную вперед. Однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет после ошибки вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова, установив окончательный результат.

Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Чили в Сочи. Игра пройдет 15 ноября в 18:00 мск.

