17 ноября 2025 в 20:33

Ветеран ЦСКА назвал главную ошибку Карпина на посту тренера сборной России

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в беседе с NEWS.ru назвал постоянную ротацию игроков главной ошибкой Валерия Карпина во главе сборной России. По его словам, для того чтобы добиться результата, нужно стабилизировать состав.

Если мы играем с другой сборной, надо выигрывать во что бы то ни стало. Соответственно, состав должен стабилизироваться, особенно в обороне. Каждый раз новые игроки... Куда там проверять? К чему мы готовимся? Картина-то ясная. Сначала нужно кому-то довериться, а потом смотреть, как играет. Вон [Игорь] Дивеев проиграл все в первом голе [в матче с Чили], центральный защитник не имеет права так играть. Но дальше все равно будет в старте. Сейчас это в порядке вещей, — заявил Пономарев.

Карпин принял решение оставить должность главного тренера московского футбольного клуба «Динамо». На данный момент клуб с 17 очками занимает десятое место в Российской премьер-лиге (РПЛ). В последнем туре «Динамо» уступило на своем поле «Акрону» со счетом 1:2.

Ранее футболисты сборной России уступили команде Чили в товарищеском матче. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счетом 0:2.

До этого спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с NEWS.ru заявил, что эксперимент Карпина с совмещением провалился. По его мнению, неудачные результаты столичного клуба в последних встречах перекинулись на плохую игру национальной команды против Перу и Чили.

