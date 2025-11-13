«Пять литров и в муку — не окей»: Карпин заявил, что разрешает игрокам пить

«Пять литров и в муку — не окей»: Карпин заявил, что разрешает игрокам пить Карпин: разрешаю футболистам пить пиво и водку, но нужно знать меру

Главный тренер сборной России и московского «Динамо» Валерий Карпин в разговоре с изданием Sport24 признался, что разрешает футболистам употреблять алкогольные напитки. Специалист отметил, что позволяет пить пиво и водку, однако необходимо знать меру.

Давайте так: пиво — окей, но смотря сколько. Например, пять литров и в муку — не окей. Или водка в большом количестве — не окей. Рюмка водки — окей. Бокал вина — окей, а пять бутылок — не окей. Везде нужно знать меру, — сказал Карпин.

Ранее сборная России провела товарищеский матч против команды Перу на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. На 18-й минуте встречи Александр Головин вывел российскую сборную вперед, однако за восемь минут до окончания основного времени Алекс Валера сравнял счет, установив окончательный результат. Следующую товарищескую встречу сборная России проведет против команды Чили в Сочи.

До этого он раскрыл, что не против, если некоторые российские футболисты употребляют жевательный табак. Карпин также напомнил, что сам курил всю жизнь. По словам специалиста, некоторые футболисты и не скрывают, что употребляют жевательный табак.