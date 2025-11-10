Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что причина неудач «Динамо» кроется в психологической несовместимости с главным тренером Валерием Карпиным. Он отметил, что это сложнопреодолимый момент. После 15 туров в чемпионате России «Динамо» с 17 очками занимает 10-ю строчку.

Главные разочарования — это «Спартак» и «Динамо». Ну как так можно? Если красно-белые немножко пришли в себя, то у «Динамо» это прежде всего психологическая несовместимость. Не надо было Карпину переходить в клуб. Вот как бывают несовместимые продукты, вот так и в «Динамо». Абсолютно уверен. Момент, который сложно преодолеть, — заявил Пономарев.

