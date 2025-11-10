Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 16:15

Ветеран ЦСКА заявил о психологической несовместимости Карпина и «Динамо»

Пономарев: Карпин не подходит «Динамо», они психологически несовместимы

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что причина неудач «Динамо» кроется в психологической несовместимости с главным тренером Валерием Карпиным. Он отметил, что это сложнопреодолимый момент. После 15 туров в чемпионате России «Динамо» с 17 очками занимает 10-ю строчку.

Главные разочарования — это «Спартак» и «Динамо». Ну как так можно? Если красно-белые немножко пришли в себя, то у «Динамо» это прежде всего психологическая несовместимость. Не надо было Карпину переходить в клуб. Вот как бывают несовместимые продукты, вот так и в «Динамо». Абсолютно уверен. Момент, который сложно преодолеть, — заявил Пономарев.

Ранее Пономарев в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, что легендарного вратаря Льва Яшина мучили постоянные боли в животе. Также он поделился историей первого знакомства с голкипером, который пошутил над его нежеланием мыться после матча.

До этого экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал желание переименовать трофей Яшина попыткой «работать по политическому принципу». Он добавил, что Лев Яшин был и остается голкипером СССР номером один за всю его историю.

