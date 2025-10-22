Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 14:20

Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями

Пономарев: Яшин много курил и пил водку из-за постоянных болей в животе

Владимир Пономарев Владимир Пономарев Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, что легендарного вратаря Льва Яшина мучили постоянные боли в животе. Также он поделился историей первого знакомства с голкипером.

С Яшиным мы познакомились еще в московском «Динамо» в 1959-м году. Я молодой еще был, играл за дубль и учился в техникуме. Приходим в раздевалку, а я мыться не стал. Сразу одеваюсь, нужно было срочно в техникум бежать. Яшин мне говорит: «Володь, а ты чего не моешься?» С нами был еще Константин Крыжевский. И он такой: «Володька, а ты скажи, что не потел, потому что кости не потеют». Посмеялись немножко, и я побежал, — рассказал Пономарев.

Он отметил, что Яшин был очень простым человеком.

Его все время мучала болезнь желудка — гастрит или что-то еще, все время были были в животе. Но он никогда об этом никому не говорил. Поэтому он много курил и пил водку — просто чтобы заглушить боль. В те времена лекарств никаких не было. Да и врачи с нами ездили… Могли только зеленкой помазать, — добавил Пономарев.

22 октября Яшину исполнилось бы 96 лет. Он остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал желание переименовать трофей Яшина попыткой «работать по политическому принципу». Он добавил, что Лев Иванович был и остается номером один за всю историю.

Лев Яшин
футбол
СССР
спорт
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как проявляется женский абьюз в семьях
Адвокат оценил шансы смягчения приговора для вора в законе Шишкана
Путин раскрыл, какой характер носит сегодняшняя тренировка ядерных сил РФ
Путин назначил спецпредставителя по делимитации границы со странами СНГ
Миронов нашел способ увеличить бюджет России на 13 трлн рублей
«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину
Вору в законе Шишкану попросили отменить пожизненное наказание
Российские стратегические силы подтвердили боеготовность в ходе учений
В России осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева»
Ветеран ЦСКА назвал уникальное качество Яшина
Как составить резюме для устройства на работу и «зацепить» работодателя
Пленный боец ВСУ рассказал правду о потерях его подразделения в ДНР
В Москве состоялась конференция «Дело Спецтехники» 2025
Россия провела тренировку стратегических ядерных сил под контролем Путина
«Дыра» в смартфоне: как гаджет может сломать жизнь
Пользователи Rutube пожаловались на сбои
Соратницу Навального оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье об иноагентах
Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями
В Госдуме ответили, могут ли Telegram и WhatsApp полностью запретить в РФ
«Даже умственно отсталых»: Рогов о жестоких способах мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.