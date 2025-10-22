Ветеран ЦСКА рассказал, как Яшин справлялся с постоянными болями

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru рассказал о том, что легендарного вратаря Льва Яшина мучили постоянные боли в животе. Также он поделился историей первого знакомства с голкипером.

С Яшиным мы познакомились еще в московском «Динамо» в 1959-м году. Я молодой еще был, играл за дубль и учился в техникуме. Приходим в раздевалку, а я мыться не стал. Сразу одеваюсь, нужно было срочно в техникум бежать. Яшин мне говорит: «Володь, а ты чего не моешься?» С нами был еще Константин Крыжевский. И он такой: «Володька, а ты скажи, что не потел, потому что кости не потеют». Посмеялись немножко, и я побежал, — рассказал Пономарев.

Он отметил, что Яшин был очень простым человеком.

Его все время мучала болезнь желудка — гастрит или что-то еще, все время были были в животе. Но он никогда об этом никому не говорил. Поэтому он много курил и пил водку — просто чтобы заглушить боль. В те времена лекарств никаких не было. Да и врачи с нами ездили… Могли только зеленкой помазать, — добавил Пономарев.

22 октября Яшину исполнилось бы 96 лет. Он остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал желание переименовать трофей Яшина попыткой «работать по политическому принципу». Он добавил, что Лев Иванович был и остается номером один за всю историю.