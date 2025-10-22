Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:40

«Сволочи!» Пономарев раскрыл, как не допустить переименования приза Яшину

Пономарев: мы везде должны пропагандировать Яшина как лучшего вратаря в мире

«Золотой мяч» Льва Яшина «Золотой мяч» Льва Яшина Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-защитник сборной СССР, ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru заявил, что мы все вместе должны пропагандировать легендарного вратаря Льва Яшина как лучшего в мире, чтобы не допустить переименования его приза. Он напомнил, что Лев Иванович — единственный голкипер, получивший «Золотой мяч».

Мало ли что они хотят. Сейчас памятники рушат нашим воинам, ничего святого нет. Яшина тоже хотели забыть, но пока не получилось. Может получиться, если мы не будем сопротивляться. Мы должны делать все для того, чтобы этого не случилось. Везде пропагандировать его как лучшего в мире. Всего один вратарь в истории получил «Золотой мяч»! Хотели принизить его роль в футболе. Сволочи! Полно таких, мы же не закроем им всем рот.

22 октября Яшину исполнилось бы 96 лет. Всю свою карьеру он выступал за московское «Динамо» — 22 сезона, с 1949 по 1971 год. Яшин был первым вратарем в советском футболе, который провел 100 игр «на ноль» — не пропустил ни одного мяча. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал желание переименовать трофей Яшина попыткой «работать по политическому принципу». Он добавил, что Лев Иванович был и остается номером один за всю историю.

