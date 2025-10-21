«Лай обиженной собаки»: Кавазашвили о попытке переименовать трофей Яшина

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru назвал попытку переименовать трофей лучшему вратарю мира, который носит имя легендарного голкипера Льва Яшина, попыткой «работать по политическому принципу». Он добавил, что Лев Иванович был и остается номером один за всю историю.

Эти люди хотели по политическому принципу работать против СССР и России. Они много что говорят, не могут понять характер русского человека. Мы преданы своей стране, нас не сломаешь. Если мы беремся за дело, решаем его в лучшем виде. Повторю еще раз: Лев Иванович Яшин был лучшим вратарем. За последние 100 лет он остался лучшим, и кто бы ни вякал о переименовании приза, это будет только лай обиженной собаки, которой дали по ногам и морде, и они скулят. Вот англичане, они скулят. Они хотят убрать из истории фамилию Яшина, но это невозможно, — заявил Кавазашвили.

Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА, запланированного на февраль 2026 года.