17 сентября 2025 в 18:37

Англичане захотели стереть имя Льва Яшина из истории

Английские делегаты предложили УЕФА переименовать приз имени Льва Яшина

Лев Яшин (в центре) после прощального матча на Центральном стадионе В. И. Ленина в Лужниках Лев Яшин (в центре) после прощального матча на Центральном стадионе В. И. Ленина в Лужниках Фото: РИА Новости

Представители английской футбольной ассоциации выступили с инициативой переименовать престижную вратарскую награду, носящую имя советского спортсмена Льва Яшина, сообщает Sport24. Данное предложение прозвучало в кулуарах заседания исполкома УЕФА, которое состоялось 11 сентября в албанской Тиране.

Согласно полученной информации, британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА, запланированного на февраль 2025 года.

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных от соревнований в связи с конфликтом на Украине. Он подчеркнул, что спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. По мнению Чеферина, для них это очень тяжело.

