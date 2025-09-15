Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни Бывший вратарь НХЛ и член Зала славы в Торонто Джакомин умер в возрасте 86 лет

В возрасте 86 лет скончался бывший голкипер команд НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз», член Зала хоккейной славы Эдвард Джакомин. Печальную новость подтвердила пресс-служба «Рейнджерс», причину смерти легенды хоккея она не раскрыла.

Организация «Нью-Йорк Рейнджерс» скорбит о кончине Эда Джакомина, истинной легенды и друга, которого любили все болельщики «Рейнджерс». Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования всей семье Джакомина, его многочисленным друзьям и товарищам по команде, — указано в сообщении.

Джакомин был одним из самых выдающихся вратарей своей эпохи. Его карьера в Национальной хоккейной лиге была долгой и насыщенной победами.

В 1971 году он удостоился престижной награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата. Мастерство и надежность канадца были по достоинству оценены шесть раз, когда его приглашали для участия в Матчах всех звезд НХЛ. В знак признания его колоссальных заслуг перед хоккеем в 1987 году его имя было навечно вписано в Зал хоккейной славы в Торонто.

