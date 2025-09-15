Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 18:53

Скончался известный ведущий политического ток-шоу

Ушел из жизни известный телеведущий и продюсер Брюс Дюмон

Брюс Дюмон Брюс Дюмон Фото: Социальные сети

Телеведущий, продюсер и политический аналитик Брюс Дюмон, создавший многочисленные документальные фильмы, ушел из жизни в Чикаго, сообщает CBS News. По данным телеканала, этим летом ему исполнился 81 год. Дюмон скончался после борьбы с раком.

Скончался Брюс Дюмон — давний ведущий политического ток-шоу «За кольцевой дорогой», основатель Музея радиовещательных коммуникаций и бывший телевизионный продюсер, ведущий и аналитик, в чьем послужном списке значилась работа на канале CBS в Чикаго, — говорится в публикации.

Дюмон получил премию Iris Award за фильм о самоубийствах в подростковой среде. Кроме того, он был награжден премией Golden Gavel за ленту о цензуре в американских библиотеках.

Ранее в Риме на 83-м году жизни умер известный художник-постановщик Джанни Кваранта, удостоенный премии «Оскар». Мастер скончался вскоре после своего 82-летия, которое он отметил 30 августа. Всемирное признание Кваранта получил благодаря работе над визуальной атмосферой фильма «Комната с видом», выпущенного в 1985 году.

