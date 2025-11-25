Звезду «Американского пирога» отправили в больницу в невменяемом состоянии TMZ: актриса Тара Рид уехала на скорой из отеля в Чикаго в невменяемом состоянии

Актриса Тара Рид, известная по ролям в комедиях «Американский пирог» и «Большой Лебовски», была экстренно госпитализирована из отеля, расположенного недалеко от Чикаго, сообщает TMZ. Актрису доставили в медицинское учреждение в невменяемом состоянии.

50-летняя актриса заявила, что стала жертвой отравления в баре. По словам Рид, в ее напиток было подсыпано неизвестное вещество, после употребления которого она потеряла сознание. После того как знаменитость очнулась в больнице, она сообщила, что не помнит ничего из произошедших событий.

Опрошенные журналистами очевидцы и полицейские утверждают, что Рид вела себя буйно. Она кричала, и медики были вынуждены унести ее из отеля на носилках. В полиции сообщили, что единственный вызов, принятый в ту ночь, был связан с жалобой на неадекватное поведение звезды.

