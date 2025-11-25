День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 10:11

Звезду «Американского пирога» отправили в больницу в невменяемом состоянии

TMZ: актриса Тара Рид уехала на скорой из отеля в Чикаго в невменяемом состоянии

Тара Рид Тара Рид Фото: IMAGO/AdMedia/Starface/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Актриса Тара Рид, известная по ролям в комедиях «Американский пирог» и «Большой Лебовски», была экстренно госпитализирована из отеля, расположенного недалеко от Чикаго, сообщает TMZ. Актрису доставили в медицинское учреждение в невменяемом состоянии.

50-летняя актриса заявила, что стала жертвой отравления в баре. По словам Рид, в ее напиток было подсыпано неизвестное вещество, после употребления которого она потеряла сознание. После того как знаменитость очнулась в больнице, она сообщила, что не помнит ничего из произошедших событий.

Опрошенные журналистами очевидцы и полицейские утверждают, что Рид вела себя буйно. Она кричала, и медики были вынуждены унести ее из отеля на носилках. В полиции сообщили, что единственный вызов, принятый в ту ночь, был связан с жалобой на неадекватное поведение звезды.

Ранее американская актриса Блейк Лайвли заявила, что понесла ущерб в размере $161 млн (13,2 млрд рублей) из-за клеветнической кампании, развязанной против нее в СМИ. Адвокаты звезды заявляют, что она потеряла значительные прошлые и будущие доходы от актерской и продюсерской деятельности и рекламы. Лайвли намерена взыскать с виновников утроенную компенсацию.

Тара Рид
комедии
отели
отравления
Чикаго
США
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СВР раскрыли, почему в Великобритании боятся Трампа
Магнитные бури сегодня, 25 ноября: что завтра, головная боль, апатия
Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить
Ночные взрывы привели к перебоям в энергосистеме в Киеве
Генерал раскрыл тактику ВСУ при атаке на Ростовскую область
«Не тема для трепа»: Шаляпин о расследовании убийства родственниц
Стало известно, где в России зафиксировали первые 50-градусные морозы
ВСУ нашли, куда пристроить депортированных из Польши украинцев
Актриса Стасюк рассказала, как относится к критике своей внешности
Салат с креветками и грейпфрутом: идеальное сочетание сочности и свежести
Советские слоеные печенья, которые всегда удаются: простой творожный рецепт с хрустящей корочкой и мягкой серединкой
Разведка выяснила, на кого в Лондоне готовят фейковые досье
В Кремле назвали виновного в срыве переговоров в Стамбуле
В СВР раскрыли, почему Британия добивается продолжения СВО на Украине
В США накажут не сократившие полеты во время шатдауна авиакомпании
Депутат предложил, как снизить случаи мошенничества с недвижимостью
Возраст не помеха: как научиться вырезать шедевры по дереву после 55 лет
В США раскрыли причины решения Уиткоффа по Украине
Песков раскрыл, состоятся ли телефонные переговоры Путина и Си Цзиньпина
Бывшего замглавы Минобороны признали банкротом
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне
Общество

Вместо зраз и запеканок готовлю горячее «Курочка в шубе» — нежное сытное блюдо на праздничный стол в одном противне

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
Европа

Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.