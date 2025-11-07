Лайвли потеряла целое состояние из-за похотливого режиссера

Американская актриса Блейк Лайвли утверждает, что понесла ущерб в размере $161 млн (13,2 млрд рублей) из-за клеветнической кампании, развязанной против нее после выхода фильма «Все закончится на нас», сообщает Variety. Адвокаты Лайвли утверждают, что она потеряла не менее $56,2 млн (4,6 млрд рублей) прошлых и будущих доходов от актерской деятельности, продюсирования, выступлений и участия в рекламных проектах.

Они также настаивают на том, что ее косметический бренд Blake Brown потерял $49 млн (4 млрд рублей). Якобы компания по производству напитков Betty Buzz/Betty Booze недополучила $22 млн (1,8 млрд рублей).

Представители актрисы не только рассчитали сумму причиненного ущерба, но и заявили о намерении взыскать с ответчиков утроенную компенсацию в качестве штрафных санкций. При этом адвокаты Лайвли говорят, что приведенные ими данные являются предварительными и будут уточнены в суде с участием экспертов. Рассмотрение дела назначено на март 2026 года.

Ранее Лайвли подала в суд на режиссера Джастина Бальдони, с которым работала над фильмом «Все закончится на нас». Звезда обвинила коллегу в сексуальных домогательствах и утверждает, что он устроил против нее кампанию «социальной манипуляции», чтобы разрушить ее репутацию. По словам актрисы, Бальдони начал добавлять в сценарий эротические сцены, которых не было ни в тексте романа Коллин Хувер, ни в сценарии. Атмосфера на площадке, по ее словам, стала невыносимо напряженной, а после жалоб режиссер якобы организовал против нее травлю в соцсетях.