«Решительно осуждаю»: в Чикаго дали оценку действиям Трампа

Внешняя политика главы Белого дома Дональда Трампа стала чересчур агрессивной, заявил мэр Чикаго Брэндон Джонсон в социальной сети Х. Он осудил военные действия США в Венесуэле, назвав их незаконными.

Джонсон отметил, что такая политика нарушает международное право и опасно увеличивает вероятность перерастания конфликта в полномасштабную войну. По его мнению, мотивами Вашингтона являются не защита народа, а исключительно нефть и власть.

Военные действия администрации Трампа в Венесуэле нарушают международное право и опасно усиливают вероятность полномасштабной войны, — указал Джонсон.

Мэр Чикаго также связал внешнюю политику с внутренней, осудив, по его словам, бесчеловечное обращение администрации Трампа с мигрантами в США. Таким образом, Джонсон, вслед за мэром Нью-Йорка, занял популярную позицию, открыто выступив против линии действующего президента.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении, опубликованном в социальной сети Х, она назвала военную агрессию и похищение президента республики Николаса Мадуро с супругой варварской акцией.