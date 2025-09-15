Умер обладатель премии «Оскар»

В Риме на 83-м году жизни умер известный художник-постановщик Джанни Кваранта, удостоенный премии «Оскар», сообщает Sky. Мастер скончался вскоре после своего 82-летия, которое он отметил 30 августа.

Всемирное признание Кваранта получил благодаря работе над визуальной атмосферой фильма «Комната с видом», выпущенного в 1985 году. Его работа по созданию декораций была отмечена высшей кинонаградой. Эта картина объединила на съемочной площадке таких звезд, как Хелена Бонем Картер, Джулиан Сэндс, Джуди Денч и Дэниэл Дэй-Льюис.

Ранее основатель легендарной британской синти-поп-группы Blancmange Стивен Ласкомб умер в возрасте 70 лет. Сооснователь коллектива Нил Артур выразил глубокие соболезнования в связи с этой трагедией. Коллектив достиг международного признания в 80-е годы прошлого века. Наибольшую известность группе принесли такие композиции, как Living on the Ceiling, Waves, Blind Vision и Don't Tell Me. Группа выпустила три студийных альбома.

Также стало известно о кончине известного британского ведущего-синоптика Джея Уинна на 57-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Уинн начинал карьеру метеоролога на военной авиабазе, а также работал на радио. В 2000 году ведущий присоединился к крупной телерадиокомпании.