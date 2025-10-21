Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 09:00

Ветеран «Спартака» назвал самый памятный матч Яшина

Кавазашвили назвал матч Яшина против сборной мира в 1963 году самым памятным

Анзор Кавазашвили Анзор Кавазашвили Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Ветеран «Спартака», экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в разговоре с NEWS.ru назвал встречу со сборной мира в 1963 году самой памятной с участием легендарного вратаря Льва Яшина. Он назвал чудом то, что творил в этом матче советский голкипер.

В 1963 году в Москву приезжала сборная мира. Когда центральный нападающий сборной Англии Джимми Гривз после подачи бил головой в самую девятку, Лев Иванович, двухметровый дядя, вытянулся, поймал мячик, в воздухе начал группироваться и опустился на землю. То, что он сотворил, было чудо. Я не хочу вспоминать другие матчи. У меня этот момент стоит перед глазами, — вспомнил Кавазашвили.

Лев Яшин остается единственным вратарем в истории футбола, удостоенным награды «Золотой мяч», которую он получил в 1963 году. Приз лучшему вратарю года, учрежденный изданием France Football, носит его имя с 2019 года в знак признания выдающихся заслуг спортсмена.

Ранее британские делегаты предложили заменить название трофея, альтернативой которому могут стать имена легендарных голкиперов Гордона Бэнкса из Англии или Дино Дзоффа из Италии. При этом вопрос о возвращении российских клубов и сборных в международные турниры был перенесен на рассмотрение конгресса УЕФА, запланированного на февраль 2026 года.

Лев Яшин
футбол
СССР
вратарь
