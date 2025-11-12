Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 13:46

«Они и не скрывают»: Карпин раскрыл вредную привычку российских футболистов

Карпин заявил об употреблении жевательного табака футболистами сборной России

Валерий Карпин Валерий Карпин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не против, если некоторые российские футболисты употребляют жевательный табак. В беседе со Sport24 он напомнил, что сам курил всю жизнь. По словам Карпина, некоторые футболисты не скрывают, что употребляют жевательный табак.

Для меня не будет проблемой, если узнаю, что футболист употребляет жевательный табак. Не понимаю, насколько жевательный табак вреднее сигарет, и вреднее ли, но если футболист все выполняет и держит уровень, то что он там делает за полем — его проблемы. Видел, что и некоторые футболисты в сборной России употребляют жевательный табак. Они не скрывают, — сказал Карпин.

Матч сборной России против Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через несколько дней — 15 ноября — российская национальная команда сыграет с Чили в Сочи.

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий в разговоре с NEWS.ru назвал Перу и Чили сильными соперниками. По его мнению, сборной России по футболу будет интересно с ними посоперничать. Как отметил Непомнящий, если эти команды выйдут в сильнейших составах, у подопечных Валерия Карпина могут возникнуть трудности.

